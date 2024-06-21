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Ãœlke genelinde 9 gÃ¼n sÃ¼ren Kurban BayramÄ± tatilinde bayramÄ±n bitmesinin ardÄ±ndan tatilcilerin, yaÅŸadÄ±klarÄ± kentlere dÃ¶nÃ¼ÅŸleri sÃ¼rÃ¼yor.

Tatillerini Trakya'nÄ±n turistik bÃ¶lgeleri Saros KÃ¶rfezi ve Ã‡anakkale tarafÄ±nda geÃ§iren bazÄ± tatilciler, dÃ¼n baÅŸlattÄ±klarÄ± evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸleri bugÃ¼n de sÃ¼rÃ¼yor. DÃ¶nÃ¼ÅŸ nedeniyle TekirdaÄŸ'dan Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra araÃ§ yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. TekirdaÄŸ'Ä±n Ä°stanbul'un Silivri ilÃ§esine sÄ±nÄ±r Ã‡orlu kavÅŸaÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere MarmaraereÄŸlisi ilÃ§esi ile kent merkezinde zaman zaman araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yol Ã¼zerindeki Ã¶nemli kavÅŸaklarda Ã¶nlem aldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±. Yetkililer, Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ trafiÄŸinin pazar gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerine kadar sÃ¼rmesini beklediklerini kaydetti.

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BODRUM'DAN SON 24 SAATTE 30 BÄ°N ARAÃ‡ Ã‡IKIÅž YAPTI

Ã–nemli turizm destinasyonlarÄ±ndan MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde 9 gÃ¼nlÃ¼k Kurban BayramÄ± tatili kapsamÄ±nda kente yaklaÅŸÄ±k 250 bin araÃ§ giriÅŸ yaptÄ±. Normalde yaklaÅŸÄ±k 200 bin olan kentin nÃ¼fusu, 1 milyona Ã§Ä±ktÄ±. Otellerdeki doluluk oranÄ± yÃ¼zde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Bayram tatilinin 7â€™nci gÃ¼nÃ¼nde tatilciler, son 2 gÃ¼nde yaÅŸanabilecek trafik yoÄŸunluÄŸuna takÄ±lmamak iÃ§in ilÃ§eden ayrÄ±lmaya devam ediyor. Kent Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda yoÄŸun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸurken, GÃ¼mbet-YokuÅŸbaÅŸÄ± istikametinde de trafikte yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±.

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Ã–te yandan, son 24 saat iÃ§erisinde kentten 30 bin aracÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiÄŸi akÄ±cÄ± hale getirmek iÃ§in kavÅŸaklarda Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â