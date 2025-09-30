×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | 'Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Milli Park#Uludağ#Ayı
Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 11:09

Uludağ'da, Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaptırılıp sezonluk olarak kiraya verilen 200 barakadan 18'ine tatilcilerin ayrılırken mutfak ve odalarda bıraktıkları yiyecekler nedeniyle bölgede yaşayan ayılar zarar verdi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın, Sarıalan mevkisinde, Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaptırılıp sezonluk olarak kiraya verilen ahşaptan yapılan 200 barakadan 18'ine, bölgede yaşayan ayılar zarar verdi.

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum

Tatilcilerin ayrılırken mutfakta ve odalarda bıraktıkları, süt, yoğurt, sucuk, tavuk ve et gibi yiyecekler nedeniyle, ayıların barakalara girip hasar verdiği belirtildi. Ayıların, barakaya hasar verip, eşyaları parçaladıkları görüldü.

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum

Haberin Devamı

'YETKİLİLER, YEMEK BIRAKILMAMASI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU'

Sarıalan'da bulunan barakalarda, yaz aylarında 10 yıldır kaldığını söyleyen Gülşah Maviçiçek (39), "10 yıldır her sezonda bu barakalarda kalırız. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum.

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum

Yetkililer, buradaki barakaları tek tek gezerek içeride yiyecek gibi ürünlerin bırakılmaması için sürekli uyarılarda bulunuyor. Tatilcilerin bu ikazlardan sonra ayrılırken yiyeceklerini bırakmamaları gerekiyor” dedi.

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum

Hasar tespit çalışması başlatan yetkililer ise ayıların zarar verdikleri barakaların onarılıp, eşyaların ise yenileceğini söyledi. 

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum

Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum


Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Park#Uludağ#Ayı

BAKMADAN GEÇME!