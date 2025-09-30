Tatilciler ayrıldıktan sonra ormandan gelip her yeri parçaladılar | 'Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum'

Haberin Devamı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın, Sarıalan mevkisinde, Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaptırılıp sezonluk olarak kiraya verilen ahşaptan yapılan 200 barakadan 18'ine, bölgede yaşayan ayılar zarar verdi.

Tatilcilerin ayrılırken mutfakta ve odalarda bıraktıkları, süt, yoğurt, sucuk, tavuk ve et gibi yiyecekler nedeniyle, ayıların barakalara girip hasar verdiği belirtildi. Ayıların, barakaya hasar verip, eşyaları parçaladıkları görüldü.

Haberin Devamı

'YETKİLİLER, YEMEK BIRAKILMAMASI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU'

Sarıalan'da bulunan barakalarda, yaz aylarında 10 yıldır kaldığını söyleyen Gülşah Maviçiçek (39), "10 yıldır her sezonda bu barakalarda kalırız. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum.

Yetkililer, buradaki barakaları tek tek gezerek içeride yiyecek gibi ürünlerin bırakılmaması için sürekli uyarılarda bulunuyor. Tatilcilerin bu ikazlardan sonra ayrılırken yiyeceklerini bırakmamaları gerekiyor” dedi.

Hasar tespit çalışması başlatan yetkililer ise ayıların zarar verdikleri barakaların onarılıp, eşyaların ise yenileceğini söyledi.