Tatilciler akın etti: Muğla'da 6 kilometrelik kuyruk... Çeşme'nin nüfusu 1 milyona dayandı

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Muğla-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülenirken, il geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaptı. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla, Muğla-Antalya kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. İstanbul ve Antalya yönlerinden gelen sürücüler, yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıttı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. İl geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaparken, Muğla-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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BODRUM'DA PLAJLAR DOLDU

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı tatili hareketliliği devam ediyor. Bayramın 3'üncü gününde de yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Plajlarda neredeyse yer kalmadı. Kumbahçe, Bitez, Gümbet, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti. Ortakent sahilinde bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

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ANTALYA'DA YABANCI TATİLCİ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı sıra, kentte bulunan birçok villa, pansiyon veya turizm işletmesinde yüzde 100'e yakın doluluk yaşandı. Cuma günü mesai bitiminin ardından kente gelen tatilciler kent girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatil için hava yolunu kullanan tatilciler ise Antalya Havalimanı'na akın etti. Kurban Bayramının arefe gününde Antalya Havalimanı'na 1100 uçak ve 200 bin tatilcinin gelmesiyle yılın rekoru yaşandı. Neredeyse her dakikada 1 uçağın indiği Antalya'ya yerli tatilcinin yanı sıra yabancı tatilciler de akın etti. Havalimanındaki uçuş trafiği nedeniyle zaman zaman uçakların rötar yaptığı göze çarparken, gelen yabancı turistler havalimanı girişinde yoğunluk oluşturdu.

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ÇEŞME'NİN NÜFUSU 1 MİLYONA DAYANDI

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlar, İzmir'in popüler tatil beldelerinden biri olan Çeşme'ye akın etti. Normal şartlarda yaklaşık 50 bin olan ilçe nüfusu, gelen tatilcilerle birlikte 1 milyona ulaştı. Çeşme'de 9 günlük bayram yoğunluğu yaşadıklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Otellerimiz beklediğimiz doluluğa ulaştı. Şu anda çok otellerimizde yer kalmadı. Neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık diyebiliriz. Çarşılarımız, plajlarımız oldukça yoğun. Hatta bazı plajlara gidişler tıkanmış durumda. Çeşme'ye gelmek isteyen tatilcilerimiz muhakkak rezervasyon yaptırarak gelmesini öneririz" dedi.

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'ÇEŞME ARTIK SON DURAK DEĞİL KAPIDA VİZE VAR'

"'Çeşme' deyince 'tatilde son durak' aklımıza gelir ama çok öyle değil artık kapıda vize var" diyen Demir, "Kapıda vizeyle Çeşme'den sonra Yunan Adaları'na da tatile gitmek mümkün olabiliyor. Kapıda vizeyle buraya giden ve dönenlerin yine Çeşme'deki otellerimize, esnafımıza ekonomik olarak katkıları oluyor. Çok sorulan bir soru 'Kapıda vize Türkiye turizmine veya kapıda vizenin kullandığı bölgelerde zarar veriyor mu,' Biz bunu seviyoruz. İnsanlarımız tatile çıksın, yurt dışına gitsin. Dolayısıyla da buradan giderken, gelirken bir hareket oluyor. Atalarımızın bir sözü var 'Harekette bereket vardır' diye. Biz bu bereketi Çeşme'de yaşıyoruz" diye konuştu.

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'REZERVASYONLARIMIZIN YÜZDE 20'Sİ DIŞ TURİZMDEN'

Kurban Bayramı tatilinin iç turizmde daha etkili olduğunu aktaran Demir, "Bu demek değil ki dışarıdan da misafirimiz gelmedi. Geliyor. Zaten şu anda sezona girmiş durumdayız. Sezondaki doluluklarımızın yüzde 20'ye kadar olan kısmı rezervasyonlarımızı dış turizmden alıyoruz. Hatta bu çoğalarak gidiyor. Çeşme'nin 3-4 aylık sezonuna baktığımızda Avrupa. Çin, Japonya ve diğer ülkelerimizden turist alıyoruz. Özellikle internet üzerinden alınan rezervasyonlarda, Türkiye turlarının içine muhakkak Çeşme'yi, Alaçatı'yı koyarak geliyorlar. Bu sistem oturmaya başladı. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da seyahatin bu şekle dönüşmesini bekliyoruz. Bunun da doğru bir seyahat tipi olduğuna inanıyoruz. Hepimiz, kendi otelimizi, kendi uçağımızı tercih ederek, sevdiğimiz, istediğimiz bölgelere tatilde gidebilmenin en doğru tatil yapma kültürü olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'50 BİN HANELİ ÇEŞME'NİN 1 MİLYON KİŞİYE HİZMET ETMESİ KOLAY DEĞİL'

"9 günlük bayram süresine baktığımızda, biz her bayramda olduğu gibi Çeşme'ye gelen tatilcilerimizle ilgili rekor kırıyoruz" diyen ÇEŞTOB Başkanı Demir, " Otoyoldan çok ciddi bir geçiş oluyor. Geçen Kurban Bayramı'nda 300 binin üzerinde araç geçmişti. Önümüzdeki pazartesi araç sayısını görmüş olacağız ama aşağı yukarı geçen bayramı yakalayacağız diye düşünüyorum. Bu da yaklaşık 1 milyona yakın Çeşme'ye giren misafirimiz oluyor. 50 bin haneli Çeşme'nin 1 milyon kişiye hizmet etmesi kolay değil. Ama biz bu hizmeti yerel yönetimlerimizle, turizmcilerimizle birlikte sorunsuz bir şekilde her sene olduğu gibi üstesinden gelerek güzel bir bayramı tatilcilerimize günün sonunda sunmuş olacağız" dedi.

'SENEYE DE PLANIMIZ ÇEŞME OLACAK'

Sakarya'dan Çeşme'ye gelen Hacı Ali Gökenç (27), "5 gündür 4 arkadaş buradayız.Alaçatı'yı gezdik. Ilıca Plajı'na dün akşam geldik, zar zor yer bulduk. Çeşme oldukça kalabalık. Geziyoruz, yarın döneceğiz. Seneye de planımız aynı şekilde burası olacakö dedi. Arkadaş tavsiyesi üzerine Çeşme'ye geldiklerini de belirten Gökenç, "Çok da memnun kaldık, güzel yer. Herkes ailesiyle, hiçbir kavga gürültü yok" diye konuştu.

'PLAJIN KUMU ÇOK GÜZEL, DENİZİ ILIK'

Çeşme'ye tatile Aliağa'dan geldiklerini dile getiren Şule Kalın Sazlıoğlu (25) da "Gece geldik. Buraya daha önce bir kere daha gelmiştik, beğenmiştik. Güzel bir yer. Hem bayram tatilimizi yapacağız hem de denize gireceğizö dedi. Ilıca Plajı'nın kumunun çok güzel olduğunu da belirten Sazlıoğlu, "Denizi de ılık. Biraz dalgalı ama güzel. 2 gün daha burada olacağızö dedi.