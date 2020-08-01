Tatilciler akın etti! Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu

Tatilciler, Kurban Bayramı izninde Avşa Adası’na akın etti. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler vakitlerini denize girerek değerlendirdi. Avşa Adası’ndaki plajlarda adım atacak yerin kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ''Adamız tamamıyla turistlerle dolmuş durumda. Çok anda çok şükür belediyemizin hizmetlerinde sıkıntı olmamakla beraber, akşam saatlerinde çok az da olsa su sıkıntısı görülebiliyor. Belediye olarak önlemlerimizi almış durumundayız. Vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon geçireceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum ve Avşa’ya davet ediyorum” diye konuştu.