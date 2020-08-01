MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTatilciler akın etti! Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
GeriGündem Tatilciler akın etti! Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 20:18,Son Güncelleme:

Tatilciler akın etti! Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatilciler akın etti! Avşa Adası'nda bayram yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilciler, Kurban Bayramı izninde Avşa Adası’na akın etti. Sahillerde yoğunluk yaşanırken, tatilciler vakitlerini denize girerek değerlendirdi. Avşa Adası’ndaki plajlarda adım atacak yerin kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ''Adamız tamamıyla turistlerle dolmuş durumda. Çok anda çok şükür belediyemizin hizmetlerinde sıkıntı olmamakla beraber, akşam saatlerinde çok az da olsa su sıkıntısı görülebiliyor. Belediye olarak önlemlerimizi almış durumundayız. Vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon geçireceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum ve Avşa’ya davet ediyorum” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle