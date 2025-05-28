Tatilci kadına kötü sürpriz! Çantasını yaban domuzu kaçırdı

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Olay, Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu mevkiinde meydana geldi. Tatil amaçlı milli parka gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadın, denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantasının domuzlar tarafından kaçırıldığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu. İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.