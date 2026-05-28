×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tatilci akını! Muğla'da 22 kilometrelik araç kuyruğu

Güncelleme Tarihi:

#Bayram Tatili#Bartın#Amasra
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 13:51

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da da tatil yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatilin ilk 5 gününde ilçeye toplam 25 bin 308 araç girişi oldu. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirerek, denize girdi.

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde toplam 25 bin 308 araç giriş yaptı.

Tatilci akını Muğlada 22 kilometrelik araç kuyruğu

Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1’inci günü 5 bin 664 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 5 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin de ziyaret ettiği öğrenildi.
Tatilci akını Muğlada 22 kilometrelik araç kuyruğu
AMASRA MÜZESİ'NE 3 BİN ZİYARETÇİ

Haberin Devamı

Bayram boyunca ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi. Tatilciler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı.

Gözden KaçmasınMeteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde alarm: Karla karışık yağmur, sel, yıldırım ve rüzgar...Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde alarm: Karla karışık yağmur, sel, yıldırım ve rüzgar...Haberi görüntüle

Tatilci akını Muğlada 22 kilometrelik araç kuyruğu
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirerek, denize girdi. Gezi tekneleriyle dolaşan tatilciler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı da izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içinde birçok arkeolojik ve etnografik eser olan Amasra Müzesi'ni de bayram tatilinde 3 bin kişi ziyaret etti.
Tatilci akını Muğlada 22 kilometrelik araç kuyruğu
MUĞLA'DA ARAÇ KUYRUĞU 22 KİLOMETREYE ULAŞTI

Tatil için Muğla'ya gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı.

Tatilci akını Muğlada 22 kilometrelik araç kuyruğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine yöneldi. Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİzmirdeki vahşet 33 kedi ölü bulunmuştu... Yeniden gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandıİzmir'deki vahşet! 33 kedi ölü bulunmuştu... Yeniden gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandıHaberi görüntüle

Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Tatilci akını Muğlada 22 kilometrelik araç kuyruğu

Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı. Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

SAHİLLERDE DE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Haberin Devamı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde sahillerde hareketlilik sürüyor. Kumbahçe Paşatarlası ve Ortakent-Yahşi plajları başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Türkbükü, Gündoğan, Yalıçiftlik, Turgutreis plajlarında bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise şezlong ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Kıyıda çocuklar oyun oynarken bazıları ise kano yaparak keyifli vakit geçirdi. Hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrederken bazı noktalarda havanın parçalı bulutlu olduğu görüldü.

Ayrıca yerli ve yabancı turistler çarşıda alışveriş yapıp, tarihi noktaları da ziyaret etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram Tatili#Bartın#Amasra

BAKMADAN GEÇME!