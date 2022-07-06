Tatil yolunda can pazarı: 6 kişi öldü 25 yaralı

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Otobüsün şarampole devrildiği kazada, şoför İbrahim Güner ile yolcular Sabahattin İğdi, Özcan Bayraktaroğlu, Ceyhun Erol, Caner Üste ve Berat Çiftçi yaşamını yitirdi. 25 kişi ise yaralandı.

‘ŞOFÖR UYUDU’ İDDİASI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce kaza yerine giderek bilgi aldı. Kazada hafif yaralanan yolcular Nedret Erol, otobüs şoförünün uyuma ihtimali olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kazadan önce iki tehlike atlattık. Edirne çıkışında bir TIR’ın arkasına girdi, otobüs şöyle bir sallandı. Ondan sonra Babaeski civarında yine aynısı oldu. Lüleburgaz çıkışında zannederim tarlanın içine uçtuk. Emniyet kemeri taktım. Otobüste emniyet kemeri takan sadece bendim. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum.”