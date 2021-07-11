Tatil yolu kana bulandı! Virajı alamadılar

İstanbul’da oturan Bekir Yorulmaz (32) ile arkadaşı Muratcan Huday (26), Antalya’ya tatile gitmek için motosikletleriyle yola çıktı. İki arkadaş dün saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl ilçesi Güneykestane Mahallesi mevkisine geldiğinde Bekir Yorulmaz, girdiği virajda motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 20 metre sürüklenen Bekir Yorulmaz, istinat duvarına çarptı.



ARKADAŞI PANİĞE KAPILDI

Durumu fark eden arkadaşı Murat Huday da paniğe kapılınca kullandığı motosikletinin kontrolünü yitirip devirdi. Kazada, Bekir Yorulmaz ile Murat Huday yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bekir Yorulmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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