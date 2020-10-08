Tatil sitesi sapığını mahkeme affetmedi

OLAY bundan 4 yıl önce yaşandı. Burhaniye’deki bir tatil sitesinde evi bulunan Aylin T. 13 Ekim 2016 sabahı köpeğini sitede gezintiye çıkardı. Saat 08.00 gibi evine dönen T., bu esnada, sitede tamirat işleri yapan Özden Kaya’nın kendisine seslendiğini fark etti. Kaya, T.’ye yeni çay demlediğini belirterek birlikte içme teklifinde bulundu. T., teşekkür ederek teklifi geri çevirdi ve evine girdi. Anahtarını kapının üstende bırakan T., evinin salonunda annesi ile telefonda konuşmaya başladı. T.’nin yanında ise köpeği bulunuyordu.

KAPIYI AÇTI SALONA GELDİ

Bu esnada Kaya, elinde, içinde boya malzemelerinin olduğu bir kova ile T.’nin kapısının önünde belirdi. Doğrudan kapıyı anahtarla açan Kaya, birkaç adım sonra T.’nin olduğu salona geldi. T. bu esnada görüşmesini bitirdi ve Kaya’ya ‘Hayırdır tadilat var da benim mi haberim yok” dedi. Kaya, zaman kaybetmeden T.’yi sıkıca kendisine çekti ve yanaklarından öptü. T.’nin yüzünü avuçlarının içine alarak “Seni çok özledim” dedi. Bir an neye uğradığına şaşıran T. hemen Kaya’yı iterek kendisinden uzaklaştırdı. T.’nin köpeğinin de havlaması ile Kaya evi terk etti.

AKŞAM TEKRAR GELİRİM

Kaya evden çıktığı esnada T.’ye dönerek “Akşam 22.00’da tekrar gelirim” dedi. T. yaşadığı olayın şoku ile ilk olarak yan komşusu G. Ç.’ye durumu anlattı. T. ile komşusu G. Ç., olay günü akşamı birlikte kaldı. İki kadın, Kaya’nın bir kez daha gelmesi halinde neler yapabileceklerini planladı. Eşinin İstanbul’da dönmesi ile birlikte olayı kendisine de anlatan T., olaydan bir gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KEMİK GÖTÜRMEK İÇİN GİTTİM

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Özden Kaya hakkında ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından dava açtı. Yargılamayı yapan mahkemede savunmasını yapan Kaya, T.’nin evine gittiğini kabul etti ancak kendisine yönelik bir cinsel saldırısının olmadığını iddia etti. T.’nin evine, köpeği kemik vermek için gittiğini öne süren Kaya’nın bu savunmasına mahkeme itibar etmedi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Mahkeme, Kaya’ya iki ayrı suçtan toplam 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme Kaya’nın 5 yıl süre ile denetime tabi olduğuna karar verdi. Burhaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’ne taşındı. Daire geçen hafta verdiği kararda, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire, Kaya’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Dairenin verdiği karar hükme bağlandı.

Öte yandan Kaya’nın aynı sitede başka kadınlara da sarkıntılık yaptığı olayların ortaya çıkması üzerine İzmir’e taşındığı öğrenildi.