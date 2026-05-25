Tatil manzaraları

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin cuma akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu dün de devam etti. İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden tatilciler, otoyolun Bolu geçişinde yavaş ilerledi. Otoyolun yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin kullandığı D-100 karayolu geçişindeki bazı güzergâhlarda da uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi Hatipköy mevkisi Ankara yönünde de dün yoğunluk yaşandı. Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk ara ara arttı. İstanbul istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. Jandarma ekipleri belirli noktalarda radar ile hız kontrol denetimleri gerçekleştirdi.

ANTALYA’DA SAHİLLER DOLDU

Antalya’da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’ne akın etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla kentin birçok noktası yerli ve yabancı tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 70, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere sahillere akın etti. Sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, tatilciler denize girip güneşlenerek vakit geçirdi. Sahilde hizmet veren işletmelerde hareketlilik yaşanırken, su sporlarına da ilgi arttı. Kentin turistik noktaları ziyaretçi akınına uğrarken otellerde doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığı öğrenildi.

KARAVANLAR KURULDU

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne 100 metre mesafede bulunan Karavan Park’ta sabah deniz havasıyla güne başlayan tatilciler, gün boyu Konyaaltı’nın keyfini çıkarırken akşam saatlerinde ise karavanlarının önünde sakin ve güvenli bir ortamda vakit geçiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun şekilde donatılan Karavan Park’ta toplam 70 araç aynı anda istifade edebiliyor. Karavan Park’ın 50 araçlık bölümünde haftalık, 20 araçlık bölümünde ise aylık konaklama yapılabiliyor.



