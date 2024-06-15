×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tatil manzaraları

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Tatil#Sahil
Tatil manzaraları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine, tatil bölgelerine ve yurtdışına gidenler için İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün toplam 2 bin 351 sefer gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Havalimanı’ndan 1608 uçuş gerçekleşirken, 262 bin 878 yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam 743 sefer yapıldı ve bu seferlerde yaklaşık 130 bin yolcu seyahat etti.

Tatil manzaraları

Havayolu şirketleri tatil yörelerine uçuşlarda çok sayıda ek sefer koyarken yurtdışı uçuş noktalarında ise en çok yoğunluk yaşanan ülke İtalya oldu. (İbrahim YILDIZ / DHA)

Tatil manzaraları

48 SAATTE 45 BİN ARAÇ

Bayram tatilinin gözde yerlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesine son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Araçlardaki tatilciler Bodrum’da adım adım ilerleyebildi. (İbrahim YILDIZ / DHA)

Haberin Devamı

Tatil manzaraları

SAHİLLER DOLDU

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte sıcak havanın da etkisiyle Ege ve Güney sahilleri doldu. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Antalya’da, öğle saatlerinden önce sahillere akın oldu. Nem oranı kent merkezinde yüzde 46’yı bulurken, deniz suyu sıcaklığı da 27 dereceydi. 19 ilçesi bulunan Antalya’nın öğle saatlerinden önce en yüksek sıcaklığı 41 derece ile Kepez’de ölçüldü. Sıcak havadan bunalanların adresi değişmedi. Konyaaltı Sahili’ne giden kentte yaşayanlar ve tatil için gelenler, denizde yüzüp serinledi. İstanbul’da da Boğaz kıyılarında denize atlayanlar objektiflere takıldı. (Alparslan ÇINAR-Tolga YILDIRIM/DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Tatil#Sahil

BAKMADAN GEÇME!