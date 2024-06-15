Tatil manzaraları

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İstanbul Havalimanı’ndan 1608 uçuş gerçekleşirken, 262 bin 878 yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam 743 sefer yapıldı ve bu seferlerde yaklaşık 130 bin yolcu seyahat etti.

Havayolu şirketleri tatil yörelerine uçuşlarda çok sayıda ek sefer koyarken yurtdışı uçuş noktalarında ise en çok yoğunluk yaşanan ülke İtalya oldu. (İbrahim YILDIZ / DHA)

48 SAATTE 45 BİN ARAÇ

Bayram tatilinin gözde yerlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesine son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Araçlardaki tatilciler Bodrum’da adım adım ilerleyebildi. (İbrahim YILDIZ / DHA)

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SAHİLLER DOLDU

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte sıcak havanın da etkisiyle Ege ve Güney sahilleri doldu. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Antalya’da, öğle saatlerinden önce sahillere akın oldu. Nem oranı kent merkezinde yüzde 46’yı bulurken, deniz suyu sıcaklığı da 27 dereceydi. 19 ilçesi bulunan Antalya’nın öğle saatlerinden önce en yüksek sıcaklığı 41 derece ile Kepez’de ölçüldü. Sıcak havadan bunalanların adresi değişmedi. Konyaaltı Sahili’ne giden kentte yaşayanlar ve tatil için gelenler, denizde yüzüp serinledi. İstanbul’da da Boğaz kıyılarında denize atlayanlar objektiflere takıldı. (Alparslan ÇINAR-Tolga YILDIRIM/DHA)