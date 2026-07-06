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Tatil için yanına gelen torunları istedi: Harekete geçti! 'Deniz istedik, dedem denizi buraya getirdi'

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#Hatay#Sıcak Hava#Traktör Havuzu
Tatil için yanına gelen torunları istedi: Harekete geçti Deniz istedik, dedem denizi buraya getirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 10:53

Hatay'da hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla, torunlarını serinletip eğlendirmek isteyen dede, traktör römorkunun içerisini suyla doldurarak havuza çevirdi. Doyasıya eğlenen torun dedesine teşekkür ederek, "Deniz istedik, dedem denizi buraya getirdi" dedi.

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Hassa ilçesi Aşağı Karafakılı Mahallesi'nde yaşayan Bilal Oğlak, İstanbul'dan tatil için memleketlerine gelen torunlarına unutamayacakları yüzme keyfi yaşattı. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalan ve kendisinden havuz isteyen torunları için dede Oğlak, traktör römorkunu branda ve suyla havuza çevirdi.

Denize götüremediği torunlarını traktör römorkuyla serinleten dede, çocukların yüzlerindeki gülüşle mutlu oldu.

Tatil için yanına gelen torunları istedi: Harekete geçti Deniz istedik, dedem denizi buraya getirdi

Hassa ilçesinin denize uzak olduğunu ve torunlarını serinletmek için böyle bir çözüm bulduğunu ifade eden Bilal Oğlak, "Çocuklar İstanbul'dan geldi. Buralarda deniz uzak ve Hassa ilçesi Aşağı Karafakılı Mahallesi'ndeyiz. Çocuklar serinlemek için bir şeyler istediler. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Traktörün römorkunu havuza çevirdim. Torunlar mutlular, maksat çocukları sevindirmek ve serinletmek" diye konuştu.
Tatil için yanına gelen torunları istedi: Harekete geçti Deniz istedik, dedem denizi buraya getirdi


Dedesinin yaptığı römork havuzu beğendiğini söyleyen Umut Ali Teke ise, "Ne güzel serinliyoruz, ben beğendim. Havalar sıcak olduğu için dedemden istedik dedem yaptı. Hava sıcak denize gidemiyoruz, biz de bu şekilde ferahlıyoruz. Dedemizden deniz istedik, dedem denizi buraya getirdi. Hem eğleniyoruz hem de serinliyoruz" dedi.

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#Hatay#Sıcak Hava#Traktör Havuzu

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