×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tatil için Türkiye'ye gelen anne ile kızı Müslüman oldu

Güncelleme Tarihi:

#İslam#Alanya#Antalya
Tatil için Türkiyeye gelen anne ile kızı Müslüman oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 10:08

Alanya'ya tatil yapmak üzere gelen Rusya vatandaşı Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Haberin Devamı

Bir süredir İslam dinini araştırdıklarını ve Müslüman olmaya karar verdiklerini belirterek, Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran anne Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova için Müftülük makamında "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında anne Natalia ile kızı Sofia'ya bilgiler verildi.

Tatil için Türkiyeye gelen anne ile kızı Müslüman oldu

SAMİRA İSMİNİ ALDI

Müftü Vekili Arslan'ın konuşmasının ardından anne Natalia ile kızı Sofia Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. İsmini de müslüman bir isimle değiştirmek isteyen anne Natalia “Samira” ismini aldı. İhtida merasimi, Müftü Vakili Mehmek Fatih Arslan'ın yaptığı dua ile tamamlandı. Arslan, İslamiyet'i seçen Rus vatandaşı Natalia ile kızı Sofia'yı tebrik ederek, “İhtida Belgesi” ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İslam#Alanya#Antalya

BAKMADAN GEÇME!