Tatil için tavsiyeler... 19 milyon öğrenci bugün karne alıyor

TÜRKİYE genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 8 Eylül’de başlayan birinci dönem bugün sona eriyor. Okullarda son ders zili çalarken, öğrenciler iki haftalık tatil sürecine başlıyor.

Bu dönem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren ‘gelişim raporu’ veriliyor. Diğer sınıf düzeylerinde ise geleneksel karne uygulaması devam ediyor. Ancak ortaokul 5, 6, lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine de ikinci dönem sonunda karneye ek olarak gelişim raporu verilecek. 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart’ta yapılacak. Bu ara tatilin son günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı’na denk geliyor. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.

‘TATİL BİR DİNLENME ZAMANIDIR’

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin dinlenmesi gerektiğinin altını çizen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Ersoy, yarıyıl tatili ile ilgili şunları söyledi:

“Öğrenilen bilgilerin beyinde işlenmesi, yorumlanması ve kalıcı hâle gelmesi için dinlenmeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle eğitim sisteminde ders süreleri, teneffüsler, ara tatiller ve dönem sonu tatilleri planlanır. Önemli olan bu süreci gerçekten dinlenerek geçirebilmek. Tatil dönemleri, eğitim öğretim yılı içinde yeterince yer verilemeyen farklı etkinlikler için bir fırsattır. Aile içi paylaşımlar çok önemli. Eğitim öğretim yılı boyunca yoğun tempo nedeniyle aile bireyleriyle geçirilen zaman sınırlı kalabiliyor. Tatil, birlikte vakit geçirmek, paylaşmak ve ailenin birbiriyle ilgilenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu paylaşımlar çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekler.

‘STRESSİZ ÖĞRENME FIRSATI’

Doğa, keşif gözüyle bakıldığında çok öğretici bir alandır. Bu süreç, empati duygusunun gelişmesine de katkı sağlar. Müze ziyaretleri, kültürel alanlar ve kamusal mekânlar sınavsız ve stressiz öğrenme imkânı sunar.

Belgesel, film ve kitaplar tatil sürecinde önemli bir yer tutmalı. Bu içerikler farklı yaşamları tanıma, düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirir. Ailece izlenen filmler ya da birlikte yapılan okuma etkinlikleri öğrenmeyi destekler. Tatil aynı zamanda kendini değerlendirme fırsatı sunar. Öğrencilerin yaşadıklarını yazılı, sözlü ya da görsel yollarla ifade etmeleri, ilgi alanlarını keşfetmelerine ve kendilerini tanımalarına katkı sağlar. Yani bu süreç kişisel gelişim açısından önemli.”

ÖĞRENCİLERE 10 ÖNERİ

ANKARA Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Erten Gökçe’den öneriler: