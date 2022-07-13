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Tatil için Sakarya’ya gelen 18 yaşındaki gencin üzücü ölümü

#İstanbul#Sakarya#Tatil
Tatil için Sakarya’ya gelen 18 yaşındaki gencin üzücü ölümü

İstanbul'dan tatil için Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen 18 yaşındaki genç, kaldığı evin banyosunda ölü bulundu.

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Olay, Karasu Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için İstanbul’dan Karasu’ya gelen 18 yaşındaki Eren Topal’dan ailesi bir süre gençten haber alamadı.

Endişeli aile, durumu Topal’ın yakınlarına bildirdi. Eve giden yakınları, Eren Topal’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Topal’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebi ise otopsi sonrasında belli olacak.

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#İstanbul#Sakarya#Tatil

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