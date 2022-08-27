Tatil için bozduracakları altınlar çalındı

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Cebeci Mahallesi'nde 23 Ağustos Salı günü saat 16.00 sıralarında mağaza önündeki tezgahtan alışveriş yapan Saliha Alkan Tokgöz'ün, bebek arabasına bıraktığı çantası çalındı. Kısa süre sonra çantasının olmadığını fark eden kadın, bir süre çevreye bakındıktan sonra durumu eşine anlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen eşi Mustafa Toksöz, çantanın bir çocuk tarafından çalındığını gördü.

Çocuğun birileri tarafından yönlendirildiğini düşünen Toksöz, görüntülerle birlikte polise başvurarak, şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞU BİRİLERİ YÖNLENDİRİYOR"

Mustafa Toksöz, "Eşim, bebek kıyafetleri satışı yapan seyyar satıcıdan alışveriş yapıyor. Çantasından cüzdanı çıkarıp aldığı ürünün parasını veriyor. Daha sonra yürümeye başlıyor ve bir mağazanın önüne geliyor. Mağazanın önündeki ürünleri inceliyor. Eşim farkında değil ama, aralarında küçük bir çocuğun da olduğu kişiler tarafından takip ediliyor. Mağaza önündeki ürünleri incelerken, yaklaşık 10 yaşındaki bir çocuk arkasına dönerek, birileriyle o işaretleşiyor. Çocuk 'Şimdi mi? Bu kadın mı' der gibi işaretler yapıyor. Onay aldıktan sonra da eşimin yanına yaklaşıp bebek arabasından çantayı çalıyor. Eşim, arkası dönük olduğu için fark edemiyor. Çantayı alan çocuk, yürüyerek gözlerden kayboluyor. Eğer çocuk tek başına yapmış olsa gam yemezdim ama, arkasında bir şebeke olduğu bariz bir şekilde ortada. Çocuk profesyonel bir şekilde çantayı alıyor" dedi.

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"EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU BİR YERE GÖTÜREMEDİM"

Çantada yaklaşık 12 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 3,5 aylık bebekleri için biriktirmiş oldukları bir miktar para olduğunu söyleyen Toksöz, "Tatile gitmeyi düşünüyoruz. Hesap yaptık ve birikimimiz olan gram altınları bozdurmaya karar verdik. Bu arada tatile gideceğimiz yere rezerve yaptık, feribot biletlerini aldık. Tatil için bozdurmayı düşündüğümüz altınları eşim çantasına koyup, evden çıkıyor. O gün de başımıza böyle bir olay geldi. Sıkıntıya girdik, tatile gidip, gidemeyeceğimiz meçhul. Yaz boyu eşimi, çocuğumu bir yere götüremedim. Birikimimizin bir kısmını aileme harcayayım diye düşündüm" diye konuştu.

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HIRSIZLIK OLAYI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Saliha Alkan Toksöz'ün bebek arabasıyla mağazanın önüne geldiği ve ürünleri incelediği, küçük çocuğun da kadının arkasından geldiği görülüyor. Küçük çocuğun bazı işaretler yaptığı, bebek arabasına doğru yönelerek çantayı alıp uzaklaştığı da kameraya yansıyor.