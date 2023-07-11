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Tatil cinayetle bitti! Furkan Tekin kalbinden bıçaklandı

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#Antalya#Cinayet#Polis
Tatil cinayetle bitti Furkan Tekin kalbinden bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 14:13

Antalya'ya tatile gelen Furkan Tekin kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle bir grupla tartıştı. Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, burada kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.

Tatil cinayetle bitti Furkan Tekin kalbinden bıçaklandı

İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞ

Çalışma başlatan polis, hastanede Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, ifadelerinde; otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek kendileri ile tartıştıklarını, daha sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp, kaçtıklarını söyledi.

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Tatil cinayetle bitti Furkan Tekin kalbinden bıçaklandı

Tekin cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alındı. Cenaze, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde defnedilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

 

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#Antalya#Cinayet#Polis

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