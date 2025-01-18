Tatil bölgelerinde sömestr tatili yoğunluğu

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Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Uludağ'da otellerin büyük bölümü bu yıl paket program yapmazken, konaklama ücreti kişi başına 16 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Uludağ'da hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanırken, telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluştu. Sivil ve resmi ekipler, kayak pistleri ile eğlence mekanlarında denetimlerini artırırken, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine çıkmasına izin verilmiyor.

'ZİRVE BENDE BAĞIMLILIK YAPTI'

Yalova'dan Uludağ'a gezmek için geldiğini söyleyen Ece Öztürk, "Bursa'nın ve Uludağ'ın atmosferi çok güzel. Buradan çok keyif alıyoruz. Artık hep gelmeyi düşünüyoruz" dedi. Balıkesir'den geldiklerini söyleyen Tahsin Çetin ise "Buraya 3'üncü kez geldim. Zirve bende bağımlılık yaptı. Kayak yapmak, çok zor bir şey değil. Uludağ'ın kalabalık olması güzel, bu herkesin ilgisi olduğunu gösterir" diye konuştu. Bursa'da yaşayıp, yılın belirli dönemlerinde Uludağ'a geldiğini belirten Ayşegül Sürer de "Bu kez arkadaşlarımla geldim. Bursa'mızın gözde mekanı Uludağ'ı çok seviyoruz. Her ne kadar kayak yapmayı çok sevmesem de buranın ortamı çok güzel" dedi. Kar kalınlığının 68 santimetre olarak ölçüldüğü, Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, 5 bin yatak kapasitesi bulunan 17 otel, tesis bulunuyor.

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ANTALYA'DA KONYAALTI SAHİLİ DOLDU

Antalya'da yaşayan öğrenciler ve aileleri, tatilin ilk günü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da bazı aileler çocukları ile sahilde otururken, bazıları piknik yapmayı ve yüzmeyi tercih etti. Bazı çocuklar da sahil bandında bisiklet sürerek vakit geçirdi. Sahil bandında spor yapanların yanında yürüyüşe çıkanların olduğu da görüldü.