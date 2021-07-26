Tatil bitti eve döndük

ADAPAZARI: Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu’nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Akıcı trafiğin hâkim olduğu güzergâhta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka-Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu. Yolda kontrollerini artıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çaba harcadı.

KOCAELİ: Tatilciler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğun trafikte bekledi. Korutepe Tüneli içinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçları yarım saatte emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açıldı ancak yoğunluk daha sonra da devam etti.

KARABÜK: İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğu yaşandı. Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik çok yavaş ilerledi. Bazı sürücüler, araçlarını karayolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekledi.

DÜZCE VE BOLU: Düzce ve Bolu’da ise son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu’nda yoğunluğa neden oldu. Her iki kentte zaman zaman yaşanan kazalar ve arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkilendi.

Öte yandan Zonguldak ve Bartın istikametinden gelerek Bolu Yeniçağa ilçesinden otoyola girmek isteyen sürücülere izin verilmedi. Bu güzergâhı kullanan sürücülerin D-100 karayolundan ilerlemesi sağlandı.

ÇANAKKALE: Çanakkale’deki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde başlayan yoğunluk, dün de sürdü. Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale’nin Asos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini geçirenler, feribot iskelesine akın etti. İskelede son 3 gündür oluşan 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları dün de devam etti.

BANDIRMA: Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki İDO terminalinde de dönüş yoğunluğu yaşandı. Ege Bölgesi ve Güney Marmara’ya tatil için gelenler İstanbul’a dönüşlerini son güne bırakınca İDO Terminali’nde büyük yoğunluk yaşandı. İDO, Bandırma-Yenikapı, Bandırma-Bostanlı güzergâhında 3 feribot ve 4 deniz otobüsü ile yolculara hizmet verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların terminal girişlerinde ateşleri ölçüldü.

TEKİRDAĞ: Tatil sonrası İstanbul’a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ’da da araç yoğunluğu oluşturdu. Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğunluk yaşanan kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronla da havadan kontrol yapıldı.



YOLDA AYRI OTOGARDA AYRI ÇİLE









Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirip yoğun bir trafik içinde otobüsle İstanbul’a ulaşabilenler, bu kez de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksi bulmaya çalıştı. Metro ve belediye otobüslerinde de yoğunluk yaşandı. Memleketlerinden dönenlerden kimi meyve ve sebze kimi de kışlık yiyecek getirdi. Dakikalarca bekledikleri taksilere yüklerini sığdıramayanlar ise ayrıca sıkıntı çekti. Memleketi Sivas’tan gelen Rıfat Küçükçongar yanında Sivas’a özgü ‘madımak’ getirdiğini ve 9 günlük tatilin kendisine çok iyi geldiğini anlatarak, “Canım memleketim Sivas’ı çok özlemişim. İyi geldi bu tatil. Torunlarla bağda, bahçede doyasıya eğlendik. Buraya gelirken ayaklarım adeta geri gitti” dedi. Tatilini Bursa’da geçiren Ahmet Şener de “Dört yıldır gitmiyordum Bursa’ya, 9 günlük tatil gitmemize vesile oldu. Ailece vakit geçirdik, eski bayram tadı yok ama yine bir nebze olsun iyi geldi” diye konuştu. 10 yıldır otogarda hamallık yapan Recep Yılmaz yoğunluğun arttığını belirterek, “Çok şükür bugün bir aylık paramı çıkarırım” dedi.



UÇUŞLARDA YILIN EN YÜKSEK RAKAMLARI









Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı. İki havalimanı dün 18 aylık pandemi sürecinde uçuş ve yolcu sayısında en yüksek rakamlara ulaştı. İstanbul Havalimanı'ndan dün iç ve dış hatlardaki toplam 1070 uçuşta, 160 binden fazla yolcu geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise önceki gün 340'ı geliş olmak üzere toplam 667 sefer gerçekleşti. 106 bin 463 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam, hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havalamanı’nda tatilin son günü olan dün ise 353'ü geliş olmak üzere toplam 690 sefer gerçekleştirildi. Uçaklarda boş koltuk bulmak mümkün olmadı.

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