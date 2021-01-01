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Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatil beldelerine yılbaşı akını

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Tatil beldelerine yılbaşı akını
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Yılbaşında uygulanacak 4 gece 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden turistik ilçelere akın etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin girişinde dün sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü bölgelerindeki denetimler arttırıldı. Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekipleri, yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı. Ayrıca ekipler, dron ile havadan da denetim yaptı.

Tatil beldelerine yılbaşı akını

Günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum’da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor.

YAYLAYA KAÇTILAR

Tatil beldelerine yılbaşı akını
Çeşme

Salgınla birlikte en kalabalık kış aylarından birini geçiren İzmir’in Çeşme ilçesinin de 44 bin olan nüfusu, yılbaşının etkisiyle 200 bine ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, kiralanacak ev kalmadığını söyledi. Tatilcilerin bir başka tercihi de Karadeniz oldu. Yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, yaylalardaki dağ evleri ile bungolavlara akın etti.

Tatil beldelerine yılbaşı akını

Rize’nin ünlü Ayder Yaylası’ndaki konaklama tesisleri, yüzde 100 doldu.

Tatil beldelerine yılbaşı akını

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