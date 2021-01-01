Tatil beldelerine yılbaşı akını

Muğla’nın Bodrum ilçesinin girişinde dün sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü bölgelerindeki denetimler arttırıldı. Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekipleri, yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri yapıldı. Ayrıca ekipler, dron ile havadan da denetim yaptı.

Günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum’da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor.

YAYLAYA KAÇTILAR

Çeşme



Salgınla birlikte en kalabalık kış aylarından birini geçiren İzmir’in Çeşme ilçesinin de 44 bin olan nüfusu, yılbaşının etkisiyle 200 bine ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, kiralanacak ev kalmadığını söyledi. Tatilcilerin bir başka tercihi de Karadeniz oldu. Yeni yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, yaylalardaki dağ evleri ile bungolavlara akın etti.

Rize’nin ünlü Ayder Yaylası’ndaki konaklama tesisleri, yüzde 100 doldu.