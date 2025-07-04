Tatil beldeleri alev kapanında

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ÇEŞME’DE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İZMİR’in Çeşme ile Ödemiş ilçelerinde çıkan ve sert rüzgârla önü alınamayan yangınlar yürekleri dağladı. Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkıp ormana yayılan yangına 2’nci günde de havadan ve karadan müdahale sürerken, saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgâr çalışmaları zorlaştırdı. Elektrik hattından çıktığı belirtilen yangının tehdit ettiği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tahliye edildi. Alevlerin inmesi nedeniyle İzmir-Çeşme Çevre Yolu ve İzmir-Çeşme Karayolu (eski yol) ulaşıma kapatıldı. Eski yol dün sabah saatlerinde, çevre yolu ise öğle saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı.

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VALİ: ELEKTRİK HATTINDAN ÇIKTI

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK’lar da Çeşme’deki yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

ÖDEMİŞ’TE CAN KAYBI

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda da önceki gün 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, Suçıktı Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine de yayıldı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yatalak hasta İbrahim Erkan’ın (81) cesedi bulundu.

İKİ İNŞAAT İŞÇİSİ GÖZALTINDA

İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı. Yangını bir yandan Gaziemir’in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi’ne kadar ilerledi. İzmir Aydın Otoyolu, havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette trafik akışına kapandı. Öte yandan Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde bir inşaatta demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

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OTELLERİ ALEVLER SARDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevrede oturanlar ile Lara bölgesindeki 5 yıldızlı otellerin personeli, kova, hortum, kürek, yangın söndürme tüpü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 3.5 saatlik çalışma sonunda da kontrol altına alındı.

1 İŞÇİ ŞEHİT

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu. İbrahim Demir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: SON BİR HAFTADA 624 YANGIN

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- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada son bir haftada yaklaşık 624 yangının çıktığını söyledi. “Lütfen dışarıda ateş yakmayın” uyarısında bulunan Yumaklı özetle şunları söyledi:

“Bu yılın 6 ayında 3 bin 44 yangın çıktı. 25 bin kardeşimiz müdahale etti. Havadan 52 bin ton su atıldı. Yaklaşık yangınların 624’ü son bir haftada çıktı. Bu yangınlarda 2021 yangınlarının potansiyelini gördük. Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosuyla ve personeliyle çok iyi sonuçlar aldık. 621 tanesini kontrol altına aldık. Bugün(dün) 9 büyük yangınla mücadele ettik. 6’sı kontrol altında.

ŞEHİT VERDİK

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Çeşme’de yangının enerjisi düşürüldü. Yarın (bugün) çok daha güzel haber vermeyi umuyoruz.

Ödemiş yangınıyla mücadelemiz sürüyor. Bir arkadaşımızı maalesef şehit verdik. Bir arkadaşımız da entübe vaziyette tedavi görüyor.

Buca’da sanki biz hiç uyarmamışız, ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcım çöplere, çöplerden de ormana sıçradı. Maalesef yerleşim yerlerinin etrafında problem oluşturmaya gidecek görüntüler oluşturdu.

İzmir’deki 3 yangına 10 uçak ve 25 helikopterle ve karadan müdahale edildi. Bu bir savaş. Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz.”

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İSTANBUL KENT ORMANI’NDA YANGIN

- İstanbul Sultangazi’deki Kent Ormanı’nda da dün öğlen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, piknik yapanları ormandan ayrılmaları için anonsla uyardı. Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Silivri’nin Çanta Balaban Mahallesi’nde dün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker ve 691 personelle müdahale edildi. Çanta Mahallesi’nde 50 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangında 1000 dönüm alan zarar gördü. Yangın, 21.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

KOMŞU DA YANIYOR

- Yunanistan’ın Girit Adası’nın güneyinde, Yerapetra şehri yakınındaki ormanlık bölgede çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın, dün tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Aya Fotia ve Ferma köylerine yakın mesafedeki ormanlık bölgede başlayan ve kısa sürede 10 kilometrelik alana yayılan yangın, hem 9-10 bofor şiddetinde esen rüzgârlar hem de itfaiye araçlarının dağlarda ulaşım imkânı bulunmadığından zamanında müdahale edememeleri sonucu kontrol altına alınamadı. Rüzgâr nedeniyle yangın söndürme uçakları çalışmadı. Sadece helikopterlerden su boşaltıldı. Tedbir amaçlı olarak 5 yerleşim birimi ve 5 bin ada sakini ile turist yangın bölgesinden uzaklaştırılarak Yerapetra şehrine nakledildi. Bazı ev ve küçük otellerin yandığı bildirildi. Halkidiki’de çıkan orman yangınına ilişkin 45 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan başkent Atina’ya 30 kilometre uzaktaki Pikermi bölgesinde orman yangını çıktığı, 5 evin hasar gördüğü bildirildi.​​​​