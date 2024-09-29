Tatiana’nın kusuru yok

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Ozolina, Muğla Milas’ta 21 Temmuz’da saat 17.30 sıralarında buluştuğu Onur Obut (29) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Ozolina hayatını kaybederken, Obut yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Obut ifadesinde, “Geride kalan Sergei’yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu” dedi.

‘ARKADAN ÇARPAN ONUR OBUT’

Adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, Ozolina’nın seyir halindeyken önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Onur Obut’un Tatiana Ozolina’nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina’nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut’un ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

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Tatiana Ozolina’nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina’nın motosikletinde bulunan ve olay anında kayıtta olduğu iddia edilen kameranın kazadan sonra kaybolduğunu belirtti. Kaza için duran bir sürücünün kamerayı diğer sürücülerden Obut’a verdiğini söylediğini aktaran Ali Şan, kamerayı gören bir başkası varsa savcılığa ifade vermesini istedi.