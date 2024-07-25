Tatiana’nın hatası sonu olmuş

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Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina’nın (38), Söke-Milas karayolunda 21 Temmuz tarihinde hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı.

Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye’ye giriş yaptı. Tur kapsamında Tatiana Ozolina’ya, Türk moto vlogger Onur Obuk (29) ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Onur Obuk’un ifadesine göre, Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina’nın motosikletlerinin arasına girdi. Ancak Tatiana Ozolina kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosikletle, tekrar öne geçebilmek için TIR’ı hatalı bir şekilde solladı. Ozolina bu sırada önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise hastaneye kaldırıldı.

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DAVET ÜZERİNE TÜRKİYE’YE GELMİŞ

Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Obuk ifadeside, “Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye’yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul’da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei’yi beklemek için yavaşladım ve o sırada arkadan gelen Tatiana bana çarparak savruldu” dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obuk, önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ozolina’nın, İstanbul’da buluştuğu Onur Obuk ile birlikte önce İzmir’e oradan Muğla’ya doğru yola çıktığı da öğrenildi. Tatiana Ozolina’nın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından henüz alınmadığı ve cenazenin Rusya’ya götürülmesi için arkadaşlarının sosyal medya üzerinden para topladığı belirtildi.