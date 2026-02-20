Tatbikatta NATO övgüsü

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nın deniz safhasının dün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Paylaşımda “Steadfast Dart 2026 Tatbikatının deniz safhası başarıyla icra edildi. Türk ve İspanyol unsurların katılımıyla tam kapsamlı bir amfibi gösterisi gerçekleştirildi. Güvenlik, denizden karaya güç birliğiyle sağlanır” denildi. NATO JFC Brunssum Sözcüsü Albay Boehnke, “Türkiye, bu tatbikata en fazla katkı sağlayan ülke. Dolayısıyla ana kuvvetler, birliklerin büyük bölümü Türkiye’den gelmektedir” ifadelerini kullandı. Boehnke, TCG Anadolu’nun bu tatbikat dolayısıyla ilk kez Türkiye’den bu kadar uzak bir noktada faaliyet yürüttüğüne işaret ederek, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA) da ilk kez uluslararası arenada boy gösterdiğini anımsattı. Boehnke, “(Bayraktar TB3’ün) Performansının son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. İHA’lar, yani dronlar bugün herkesin dilinde. Hayat kurtarmak açısından önemli, keşif açısından önemli, modern savaş açısından önemli. Bu perspektiften bakıldığında da TCG Anadolu’nun katkısı tatbikata çok büyük bir fayda sağlamıştır” dedi.