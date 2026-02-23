Tatbikatın iki gözdesine dijital uyum

Haberin Devamı

Baltık Denizi’ndeki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’ndaki performansları övgülerle karşılanan TCG ANADOLU ve Baykar tarafından üretilen gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3’ün entegrasyon çalışmaları tatbikat öncesinde başarıyla tamamlandı. Böylece Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA ile tam dijital uyuma ulaştı. Yapılan testlerle birlikte, Bayraktar TB3’ün uçuş verileri ve elde ettiği anlık yüksek çözünürlüklü görüntüler, ADVENT SYS ekranlarında başarıyla işlendi ve anlamlı verilere dönüştürüldü. Bu entegrasyon operatörlerin Bayraktar TB3’ü sadece harici bir araç olarak değil, geminin organik bir sensörü ve silah sistemi gibi merkezi olarak izlemesine ve yönetmesine imkân tanıyor.

Haberin Devamı

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİ

HAVELSAN’ın geliştirdiği ADVENT SYS’nin ağ merkezli yapısı sayesinde Bayraktar TB3’ten gelen bilgiler sadece TCG ANADOLU’da değil, gruptaki diğer gemilerle de paylaşılabilecek. ADVENT SYS, bir savaş gemisinin ‘beyni’ olarak nitelendiriliyor. Sistem, gemi üzerindeki tüm radarların, sonarların, silah sistemlerinin ve elektronik harp cihazlarının tek bir merkezden, uyum içinde yönetilmesini sağlıyor.

FleetStar GVDS ise bu beynin ihtiyaç duyduğu bilgileri taşıyan “sinir sistemi” olarak değerlendiriliyor. Gemideki tüm sensörlerden gelen verileri toplayan, işleyen FleetStar, bu bilgileri ihtiyaç duyan tüm alt sistemlere en hassas ve gerçek zamanlı haliyle dağıtıyor.

TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 entegrasyonunda ADVENT SYS, SİHA’nın gemiye göre nerede olduğunu ve hangi açıyla yaklaştığını hatasız şekilde sistemlere aktararak güvenli bir operasyon ortamı oluşturuyor