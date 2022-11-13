‘Tatbikata katılın kendinizi test edin’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çök-Kapan-Tutun- Deprem Anı Tatbikatı öncesi yayınladığı video mesajda, AFAD bünyesinde oluşturulan Afet Yönetim Stratejilerini anlatarak “Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir” dedi.

TEDBİR ALMAK ELİMİZDE

Cumhurbaşkanı yayınladığı video mesajda özetle şunları söyledi: “Biliminsanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. AFAD bünyesinde oluşturduğumuz Bütünleşik Afet Yönetim Stratejimiz, Afet Öncesi Hazırlık ve Risk Azaltma, Afet Anında Müdahale, Afet Sonrası İyileştirme olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır.

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57 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM

Afet Öncesi Hazırlık ve Risk Azaltma Çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz. Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve aramakurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet Sonrası İyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. 2021’i “Afet Eğitim Yılı” bu seneyi de “Afet Tatbikat Yılı” ilan etmiştik. Geçen sene çeşitli eğitim materyalleriyle 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi anlayışıyla “çök-kapan-tutun” diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum.”