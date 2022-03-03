Tatbikat ne demek? Okullarda tatbikat duyurusu…

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Tatbikat, bir şeyi pratik yaparak öğretmek ve uygulamak anlamına gelir. Tatbik etmek, denemek ve uygulamak anlamına gelirken, tatbikat sözcüğü de uygulama demektir. Birçok farklı alanda ve sektörde yapılan tatbikatlarda temel amaç, öğrencilerin pratik yaparak çok daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmesini sağlamaktır.

Türk Dil Kurumu (TDK) tatbikat terimi için şu 2 tanımı yapıyor;



1. isim Uygulama:

2. isim, askerlik Asker birliklerini savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi, manevra.