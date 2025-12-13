Tatar’la Cübbeli Ahmet’in seçim duası kavgası

Haberin Devamı

İKİLİ arasındaki kavga, Ersin Tatar’ın bir grup gazeteciye ekim ayındaki seçim mağlubiyetinin nedenlerini anlatırken, Cübbeli’nin destek isteyen duasının yüzde 5 oranında oy kaybettirdiğini söylemesiyle başladı.

TATAR: DUASI TERS TEPTİ

Seçim öncesi KKTC’de sosyal medyada gündem olan duanın ters teptiğini belirten Tatar, Cübbeli Ahmet’i kastederek, “Çok teşekkür ederim yani, yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk, öyle şey yemez. Yani sen şimdi çıkacaksın orada bana dua edeceksin. Bana dediler ki ‘Bir hayli adam sandığa gitmeyecek.’ Gitmişler, Tufan Bey’e oy vermişler. O videoyu görmüşler. O video herkese düştü. Seçimden iki gün evvel her telefona gitti o dua” diye konuştu.

CÜBBELİ: KENDİSİ İSTEDİ

Cübbeli Ahmet Hoca da hemen cevap verdi. Cübbeli, “Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Bu görüşmelerden bir tanesi görüntülü oldu, benden dua istedi. Ben de kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu. Arkadaşlar haberi görüp bana söylediler. Haberi gördükten sonra, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi” dedim. Sonradan duydum ki hanımı Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum” ifadelerini kullandı.

‘TANIMAM’ DEDİ AMA...

Ünlü’nün açıklamasına cevap veren Tatar, “Ben Cübbeli Ahmet’i tanımam. Dua da istemedim. Neden dua isteyeyim, böyle bir şey olabilir mi, haber yalan” dedi. ‘Görüşmedim, yalan’ ifadesine sinirlenen Cübbeli, Ersin Tatar’la geçmişte yaptığı görüntülü cep telefonu görüşmesini yayınladı.

Ersin Tatar ise, 3 yıl önce Sakarya’da bir gezisi sırasında yapılan görüşmenin izni ve bilgisi dışında kaydedildiğini belirterek, Türkiye’de hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

% 35.8 OY ALMIŞTI

19 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman oyların yüzde 62.76’sını alarak yeni cumhurbaşkanı seçilmiş, Ersin Tatar ise yüzde 35.81’le kaybetmişti.