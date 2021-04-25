Tatar’ın babası vefat etti... Mücahit babaya son veda

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, dün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Rüstem Tatar’ın cenazesi Lefkoşa Kabristanlığı’nda yeni tip koronavirüs kuralları çerçevesinde, birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedildi.

RÜSTEM TATAR KİMDİR?

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930’da Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini 1941’te tamamlayan Rüstem Tatar, 1947’de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin Kolej Şubesi’nden birincilikle mezun oldu. 1948’de London Matrucilation sınavının 8 aşamasını da birincilikle geçen Rüstem Tatar, 1951’de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1959’da Canev Tatar ile evlendi, Ersin ve Erhan isimlerinde iki oğlu oldu. 1960’ta Türk ve Rum halklarının eşit ortaklığında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Sayıştay Başkanı oldu. Kanlı Noel saldırılarında, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetim organlarından silah zoruyla dışlanmasından sonra 1964 yılının ocak ayında Kıbrıs Türk halkının yönetsel ve yürütsel organı olarak kurulan Genel Komite’de görev aldı. 1967-1975 döneminde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’nde Maliye ve Bütçe İşleri Bakanı olarak görev yapan Tatar, 1984- 2005 arası Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk Temsilcisiydi. 2005 yılından sonra da devlete önemli katkılarda bulundu.

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