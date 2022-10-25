Tatar’dan Yıldırım’a geçmiş olsun ziyareti

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Tatar, Çam ve Sakura Hastanesi’ndeki ziyaretinin ardından, “Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edip kendisine geçmiş olsun dileklerimi sundum. Şamil Bey’i ve koruma arkadaşını da ziyaret ettim, onların da durumunun gayet iyi olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu talihsiz kazadan inşallah en erken zamanda toparlayacaklar” diye konuştu. Ersin Tatar, ayrıca Bartın’daki maden patlamasında yaralanan 6 madenci ve yakınlarını da ziyaret etti. Tatar, “Hayatta olanlar ve yaşam mücadelesi verenlerin durumunun iyiye gittiğini Sayın Başhekim’den öğrendim. Bir kez daha tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

ZİYARETÇİ AKINI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de tedavisi süren Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.