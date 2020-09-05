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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatar’dan krize çözüm önerisi: Rumlarla denizleri paylaşalım, olsun bitsin

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tatar’dan krize çözüm önerisi: Rumlarla denizleri paylaşalım, olsun bitsin
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs çevresindeki deniz alanları ve hidrokarbon krizinin, KKTC ile Kıbrıs Rum yönetimi arasında karasularının paylaşımı ile çözülebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı olan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Amerikan AP ajansına yaptığı açıklamada, KKTC’nin önerdiği, Türkiye’nin de desteklediği, ancak Rumların kabul etmediği, “Türk ve Rumlar deniz kaynaklarıyla ilgili ortak komisyon kursun” önerisini değerlendirdi.

ÇÖZÜME KATKI SAĞLAR

Kıbrıs çevresindeki kaynakların ortak yönetilmesi yerine nihai çözümü beklemeden paylaşılması gerektiğini savunan Tatar, “Kıbrıslı Rumlar ülkenin karasularını ve sondaj haklarını bizimle paylaşmayı kabul ederse petrol ve doğalgaz arayışından kaynaklanan gerginlikler azalacaktır” dedi. Tatar, “Anlaşabilirsek, konunun Kıbrıs sorununun çözülmesinin yanı sıra bölgesel barışın, Rum-Türk dostluğunun sağlanmasında katalizör görevi göreceğine inanıyorum” diye konuştu. Tatar, “Kıbrıslı Türkler, bir gün Rumlarla anlaşma umuduyla haklarını dondurucuda tutamaz. Kapsamlı bir çözüm olmadan da haklarımızı talep edebilmeliyiz” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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