Tatar’dan Avustralya’ya vize tepkisi: Ne demek, ben ‘Turist Ömer’ miyim?

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Tatar, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) parti meclisi toplantısında Avustralya ile yaşanan vize krizini ünlü sanatçı merhum Sadri Alışık’ın 1963-73 yılları arasında ‘Turist Ömer’ ismiyle başrolde oynadığı 10 filmden oluşan komedi film serisini örnek vererek anlattı. Türkiye’nin verdiği diplomatik pasaportu da bulunan Tatar, “Bana turist vizesi vermeyi teklif ettiler, ne demek turist vizesi, ben ‘Turist Ömer’ miyim? Ben KKTC Cumhurbaşkanı’yım. O dönemde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’a özel temsilci atamak istiyordu, Avustralya eski dışişleri bakanını önerdi, “Asla olmaz, Avustralya taraf” dedim, vize olayını anlattım. Sonra Türkiye de devreye girdi, serbest giriş hakkını aldım” dedi.

‘Turist Ömer’ karakterini Sadri Alışık canlandırmıştı.