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Tatar’dan Avustralya’ya vize tepkisi: Ne demek, ben ‘Turist Ömer’ miyim?

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#KKTC#Ersin Tatar#BM
Tatar’dan Avustralya’ya vize tepkisi: Ne demek, ben ‘Turist Ömer’ miyim
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’yi tanıtmak için verdiği mücadeleyi anlatırken Avustralya ile mayıs ayında yaşadığı vize krizini örnek gösterdi ve “Bana turist vizesi vermek istediler, ne demek ben ‘Turist Ömer’ miyim” diyerek tepki gösterdi, Türkiye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in araya girmesiyle krizin çözüldüğünü söyledi.

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Tatar, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) parti meclisi toplantısında Avustralya ile yaşanan vize krizini ünlü sanatçı merhum Sadri Alışık’ın 1963-73 yılları arasında ‘Turist Ömer’ ismiyle başrolde oynadığı 10 filmden oluşan komedi film serisini örnek vererek anlattı. Türkiye’nin verdiği diplomatik pasaportu da bulunan Tatar, “Bana turist vizesi vermeyi teklif ettiler, ne demek turist vizesi, ben ‘Turist Ömer’ miyim? Ben KKTC Cumhurbaşkanı’yım. O dönemde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’a özel temsilci atamak istiyordu, Avustralya eski dışişleri bakanını önerdi, “Asla olmaz, Avustralya taraf” dedim, vize olayını anlattım. Sonra Türkiye de devreye girdi, serbest giriş hakkını aldım” dedi.

Tatar’dan Avustralya’ya vize tepkisi: Ne demek, ben ‘Turist Ömer’ miyim

‘Turist Ömer’ karakterini Sadri Alışık canlandırmıştı.

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#KKTC#Ersin Tatar#BM

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