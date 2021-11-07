Tatar: Türkiye Kıbrıs'ta iki devletli çözümü destekliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hilal, Atatürke selam durduHilal, Atatürk'e selam durdu#Anıtkabir
Olay yaratan Burak Yılmaz iddiası Bir devir sona eriyor...Olay yaratan Burak Yılmaz iddiası! Bir devir sona eriyor...#Burak Yılmaz
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Yüreklere su serpen haber Bakan Soylu son durumu paylaştıYüreklere su serpen haber! Bakan Soylu son durumu paylaştı#Malatya
Kurtulmuştan Türkkana küfür tepkisi: Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, namussuzlukturKurtulmuş'tan Türkkan'a küfür tepkisi: Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur#Numan Kurtulmuş
Miçotakisi terleten soru Küplere bindi, Türkiyeye kara çaldıMiçotakis'i terleten soru! Küplere bindi, Türkiye'ye kara çaldı#Sığınmacı
Covid-19da son durum belli oldu Bakan Kocadan izolasyon uyarısıCovid-19'da son durum belli oldu! Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı#Koronavirüs
Erdoğandan enerji mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedirErdoğan'dan enerji mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir#Enerji
AK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeliAK Partili kadın vekillerden Türkkan’a tepki: Derhal disipline sevk edilmeli#Lütfü Türkkan
Kahreden kaza Geriye bu görüntü kaldıKahreden kaza! Geriye bu görüntü kaldı#Antalya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Ronaldo depremi İkinci baharı kısa sürecek...Ronaldo depremi! İkinci baharı kısa sürecek...#Cristiano Ronaldo
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
ABden dikkat çeken Türkiye örneği Aralarında büyük fark varAB'den dikkat çeken Türkiye örneği! "Aralarında büyük fark var"#Türkiye
HABERLERGündem Haberleri

Tatar: Türkiye Kıbrıs'ta iki devletli çözümü destekliyor

#Ersin Tatar#KKTC#Rum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı ve iki devletli bir çözüm arayışına tam destek verdiğini belirterek, iki devletli çözüm, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, kara suları ve mavi vatan konularından geri adım atılmayacağını bildirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nun, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi'nde düzenlediği KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü etkinliğine katıldı. Başkanlığını 1997-2001 yıllarında yürüttüğü Kıbrıs Türk Kültür Derneği üye ve yöneticileriyle bir araya gelen Tatar, derneğin şube başkanı Zehra Bilge Eray ve dernek üyeleriyle baş başa görüşmelerde bulundu.
İkili görüşmelerin ardından konuşma yapan Tatar, derneğe yıllarca başkanlık ettiğini belirterek, hayatını kaybeden dernek başkanlarına ve üyelerine başsağlığı diledi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin adada varlıklarını azınlık olarak değil, egemen ve eşitlik temelinde sürdürmesinin kaçınılmaz hale geldiğine dikkati çekerek, Kıbrıs'ta artık federal bir yapı konusunda anlaşmanın mümkün olmadığını kaydetti. Kıbrıs’ta uzlaşma ve anlaşmaya açık olduklarını ifade eden Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş birliğine açığız, ancak egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet statüsünün kabulü ile mümkün olabilir. Ancak bu koşullarda iş birliği sağlanabilir. Bu talebimizi tüm dünya ile paylaşıyoruz. 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılan görüşmelerde bunu ilk kez resmi olarak ifade ettik. Eşit statüye dayalı 6 maddelik planımızı ilettik. Ancak egemen ve uluslararası eşitliğimizin kabul edilmesi durumunda resmi müzakere sürecine geçebileceğimizi ayrıca ifade ettik. Çünkü egemen eşitlik varoluşumuzun yegane teminatıdır."

Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı ile Kıbrıs'ta adil, eşitlikçi ve egemen bir devlet kurmayı başaracaklarını söyleyerek, aksi takdirde federal temelli bir ortaklıkla Rumların, Türkleri yöneteceklerini, asimile edeceklerini vurguladı.

"HALKIMIZ BU KONUDA BİZE DESTEK OLUYOR"

Türkiye'nin zaman içinde adadan çekilmesiyle Kıbrıs davasının kaybedileceğine dikkat çeken Tatar, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin de tam desteğini aldığımız için ve benim cumhurbaşkanı seçilmemle beraber bu siyaset artık kesinlik ve netlik kazanmıştır. Kıbrıs da bunun mücadelesini vermektedir. Halkımızın bu konuda bize destek çıktığını, giderek bu yeni siyasetin zemin bulduğunu ve giderek desteğini arttırdığını da görüyorum. Çünkü artık bunun geri dönüşü yoktur."

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki pozisyonunun ve duruşunun kendilerine güç verdiğini vurgulayarak, Ankara'nın Kıbrıs konusunu uluslararası bir dava olarak gördüğünü, zor günlerde olduğu gibi bugün de yanlarında olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının kendi özgürlüğünü kazanmak için çok bedeller ödediğini belirten Tatar, "Eşitlik temelinde bir anlaşma istiyoruz. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızdan hareketle egemenliğimizin tescilini istiyoruz. BM’nin de bu konuda bir an önce adım atması gerekiyor." dedi.

Tatar, Maraş'ın açılmasının, egemen eşit siyasetinin iyi bir örneği olduğunu ifade ederek, salgın koşullarına rağmen şehre büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Tatar, derneğin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve hürriyet davasında büyük katkılar sağladığını anlattı.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta tam egemen, eşitliğe dayalı ve iki devletli bir çözüm arayışına tam destek verdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelinen noktada bir gerçek vardır. Kıbrıs'ta artık iki halk ve iki devlet vardır. Kıbrıs'ta iki ayrı demokrasi vardır. Kıbrıs, eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz, eski Doğu Akdeniz değil. Türkiye'nin de ağırlığını koymasıyla Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki stratejik boyutuyla hava sahası, deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik münhasır bölge ve mavi vatan, bu coğrafyadaki varlığımızı güçlü bir şekilde sürdürmemiz için vazgeçmeyeceğimiz şeyler. Tüm bunlar, Kıbrıs davasının ne kadar önemli, ne kadar stratejik olduğu da ortaya koymuştur."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ersin Tatar#KKTC#Rum

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücrette 5 olasılık

Asgari ücrette 5 olasılık

#Asgari Ücret
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses