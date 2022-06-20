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Tatar: Rum yönetimi PKK soytarısı oldu

#KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar#Kıbrıs Rum Yönetimi#Abdullah Öcalan
Tatar: Rum yönetimi PKK soytarısı oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum yönetiminin PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yakalanmadan önce verdiği sahte pasaportta ismi yer alan PKK sempatizanı Rum gazeteci Lazarov Mavros’un, Rum ordusunda tatbikata katılmasını sert bir dille kınadı. Tatar,“PKK soytarılığı yapıyorlar” dedi.

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Girne’de katıldığı bir etkinlikte konuşan Tatar, Kıbrıs Rum kesiminin barış ve komşuluk ilişkilerinden bahsetse de Türkiye’ye karşı hoşnutsuzluk ve ahlak dışı faaliyetlere devam ettiğini kaydetti.

PAPAZLARA DA SİLAH VERDİLER

Tatar, “Kıbrıs Rum kesiminde papazların silah tutarak tatbikata katılmalarının dışında, geçen gün de (PKK elebaşı) Abdullah Öcalan’a zamanında verilen sahte pasaportta ismi olan kişiyi (Rum gazeteci Lazaros Mavros) bir tatbikatta silah tutarken gördük. Yaptıkları insanlık dışı, ahlak dışı, PKK soytarılığı” ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine de tepki gösteren Tatar, “Yunanistan, Ege adalarını silahlandırarak ve faaliyetlerini Doğu Akdeniz’e de yayarak Anadolu’yu kuşatacağını zannediyor, ama asla böyle bir şey olmayacak” diye konuştu.

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Tatar: Rum yönetimi PKK soytarısı oldu

PRENS ANDREW DAVETİ REDDETTİ

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum yönetimine bugün gelmesi beklenen İngiltere Prensi Edward ve eşi Sophie’ye sosyal nitelikli bir buluşma davetinde bulundu. İngiltere’nin Rum yönetimindeki elçiliğine gönderilen davette, Tatar ve Edward’ın Cambridge üniversitesi mezunu olduğuna dikkat çekildi ve gayri resmi bir ziyaretin faydalı olacağı belirtildi, ancak davet reddedildi. Bu duruma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tepki gösterdi.

 

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#KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar#Kıbrıs Rum Yönetimi#Abdullah Öcalan

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