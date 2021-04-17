Tatar: KKTC’de Kuran kursları devam edecek
KKTC Anayasa Mahkemesi’nin laikliği ihlal ettiği gerekçesiyle devlet kurumu Din İşleri Dairesi’nin (KKTC Diyaneti) hafız yetiştirme kurslarını iptal etmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lefkoşa ziyaretinde önemli bir gündem maddesi oldu.
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs müzakereleriyle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında , KKTC Anayasa Mahkemesi’nin kararının, Türkiye’de de hassasiyet yarattığını belirterek, “Baştan söyleyeyim bu karar ideolojiktir. Zamanlaması da manidar, ramazan ayının ilk haftasında karar alıyor” dedi.
BİRİLERİ KIŞKIRTIYOR
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da “Büyük rahatsızlık duyduk. Birilerinin kışkırtmasıyla alınan bir karar. Kuran kursları gerekli yasal değişiklikler yapılarak Din İşleri Dairesi bünyesinde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı da gerekli denetimleri yapacak” diye konuştu. KKTC Başbakanı Ersan Saner de Kuran kurslarının iptal edilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti.
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