Tatar: KKTC’de Kuran kursları devam edecek

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda Kıbrıs müzakereleriyle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında , KKTC Anayasa Mahkemesi’nin kararının, Türkiye’de de hassasiyet yarattığını belirterek, “Baştan söyleyeyim bu karar ideolojiktir. Zamanlaması da manidar, ramazan ayının ilk haftasında karar alıyor” dedi.

BİRİLERİ KIŞKIRTIYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da “Büyük rahatsızlık duyduk. Birilerinin kışkırtmasıyla alınan bir karar. Kuran kursları gerekli yasal değişiklikler yapılarak Din İşleri Dairesi bünyesinde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı da gerekli denetimleri yapacak” diye konuştu. KKTC Başbakanı Ersan Saner de Kuran kurslarının iptal edilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara