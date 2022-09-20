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Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Ersin Tatar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 20:42

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda katılımcı ülkeleri KKTC'yi tanımaya davet etmesini değerlendirdi. Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti ve "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" dedi.

CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi."

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RUSYA'DAN KKTC'YE UÇAK SEFERİ BAŞLAYACAK MI?

Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan KKTC'ye direkt uçak seferleri başlatılmasıyla ilgili soruya "Bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya'yla ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir" yanıtını verdi.

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#KKTC#Ersin Tatar#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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