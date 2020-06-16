Tasvir ne demek? Tasvir etmek nedir? Tasvir TDK kelime anlamı

Herhangi bir hikaye ya da roman yazma konusunda tasvir etmenin anlamı büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘Betimlemek’ şeklinde ifade edilmektedir.

Tasvir Ne Demek?

Son dönemlerde en çok merak edilen sözcükler arasında tasvir geliyor. Öncelikle tasvir kelimesi ele alındığında, ‘betim’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün. Bununla beraber türemiş olan kelime olarak ise tasvir etmek, ‘betimlemek’ ifadesi üzerinden ele alınarak karşılık verilmektedir. Bu sözcük grubunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Onun hayatını tasvir eden bir kitap elime geçti.’’ S. F. Abasıyanık

Bu anlamı ile beraber cümle içerisinde ile tek başına tasvir etmek ile tasvir kelimelerini kullanabilirsiniz.

Tasvir Etmek Nedir?

Belirlenmiş olan iki farklı anlamı ile beraber tasvir etmek sözcüğü ön plana çıkmaktadır.

- Betimlemek,

- Resmini yapmak,

Genelde gündelik yaşam içerisinde her iki anlamı üzerinden de kullanıldığını söylemek mümkün. Örneğin betimlemek herhangi bir bölgede yer alan çevredeki tüm unsurları detaylı şekilde anlatmak anlamı üzerinden ele almak mümkün. Ağaçlar, çiçekler, binalar, yollar ya da insanlar ve daha birçok farklı unsur bu konuda öne çıkmaktadır. Aynı durum resim yapmak üzerinden de tabir edilebilir.