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Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)-
Haber Giriş: 31.08.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Taşlı- sopalı 'hayvan otlatma' kavgası: 4 yaralı, 2 gözaltı

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Taşlı- sopalı 'hayvan otlatma' kavgası: 4 yaralı, 2 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, biçili arazide koyun otlatma nedeniyle çıkan, taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Levzin mezrasında meydana geldi. Hayvan otlatan Hüseyin Öndoğan’ın koyunları, biçilen mısır tarlasına girdi. Bu nedenle, tarlada bekçilik yapan Mehmet Can ile Öndoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katıldığı taşlı- sopalı kavgada Mehmet Can, Şerif Can, Hüseyin Öndoğan ve İbrahim Öndoğan yaralandı.

Taşlı- sopalı hayvan otlatma kavgası: 4 yaralı, 2 gözaltı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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