Taşların altında büyük tehlike! Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu uyardı

Bayram tatilinde on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu. Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı. Kirlilik, kötü görüntü oluşturdu.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'ne gelen bazı tatilcilerin atıklarını plajda bıraktığına vurgu yaparak, "En çok izmarite rastlanıyor. Metrekarede 50- 100 arasında izmarite rastlamak mümkün.
İzmaritin uzun yıllar çözülmeden doğada kaldığını kaydeden Gökoğlu, "Sigara izmaritleri güneşten parçalanıp, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp, mikroplastik kirliliğe neden oluyor. Zaman zaman dalışlarımızda dipte dağılan izmaritleri görüyoruz.