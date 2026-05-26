Taşıyıcı anne oyununa hapis

YONCA K. ile işinsanı Feramuz G. bir dönem duygusal ilişki yaşadı. İddiaya göre Feramuz G., Türkiye’de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan’da bir kadın ayarladı. Gürcistan’da taşıyıcı annenin 2 Ekim 2020’de doğurduğu ikiz çocuğun annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yı düşünen Feramuz G., sevgilisine tüm karşı koymalarına rağmen ‘taşıyıcı annelik sözleşmesi’ imzalattı ve sahte belgeler elde etti. Bundan sonra adli süreç de şöyle işledi:

- Gürcistan’da düzenlenen doğum belgelerinde ikiz çocuklarının annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yı yazan Feramuz G., gerçeği yansıtmayan bu doğum belgeleriyle çocukları Türkiye’ye getirdi.

- Bir süre sonra çocukların kendi nüfus hanesine kayıtlı olmasından rahatsızlık duyan Yonca K. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocukların annesi olmadığının tespiti için Feramuz G. ile taşıyıcı anneye dava açtı. Bu davanın açılması üzerine Feramuz G. de Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak ikiz çocuklarının annesinin Yonca K. olduğuna ilişkin tanıma yaptı.

SEVGİLİSİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

- Doğurmadığı ve hiçbir genetik bağı olmayan çocukların annesi olarak nüfusa tescil edilen Yonca K., bu defa savcılığa başvurarak sevgilisinden şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Feramuz G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun soybağını değiştirmek’ suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

- Çocukların mağdur sıfatında yer aldığı iddianamede, Yonca K. ile çocuklardan alınan DNA örneğinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Raporda, Yonca K.’nın mağdur çocukların annesi olmadığının tespit edildiği belirtildi.

- İddianamenin devamında şüpheli Feramuz G.’nin tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi. Feramuz G.’nin suç tarihi olan 13 Nisan 2023’te Nüfus Müdürlüğü’ne başvurup çocukları Yonca K.’nın nüfusuna kaydettirerek ‘çocuğun soybağını değiştirmek’ suçunu işlediği ve bu nedenle cezalandırılması gerektiği öne sürüldü.

CEZASI ERTELENMEDİ

- İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Feramuz G.’ye ‘zincirleme şekilde çocuğun soybağını değiştirme’ suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını da göz önünde bulunduran mahkeme, yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu bir kanaate varmadığı gerekçesiyle cezasını ertelemedi.

İKİ TARAF NE DEDİ

ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMIŞTIK

- Önceki duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Feramuz G., Yonca K. ile uzun süreli duygusal ilişki yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:

“Çocuk sahibi olamamıştık. Gürcistan’da taşıyıcı anne yöntemini kullanarak çocuk sahibi olmaya karar verdik. Birkaç sefer oraya gittik. Acente vasıtasıyla noter huzurunda gerekli tüm belgeleri imzaladık. Sonra bu şekilde taşıyıcı anne yöntemiyle çocuklarımız oldu. Çocukların soybağını değiştirmiş değilim. Bu ikiz çocuklar Yonca K.’nın yumurtalarından olmadı. Ayrıca Yonca K. bu çocukları taşımadı. Gürcistan’daki sözleşme gereği annesinin Yonca K. olduğunu değerlendirdim. Orada yasalar öyledir. Eyüpsultan Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Evrakları sundum ve çocukları Yonca ile kendimin üzerimize kaydettim. Evrakta bir sahtecilik yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

BEN DOĞURMUŞUM GİBİ GÖSTERMİŞ

- Müşteki Yonca K. da “Savcılık tarafından yapılan DNA testinde anne olmadığım tespit edilmiştir. Çocukların benim doğurmadığım ve dünyaya gelmesinde kullanılan dişi yumurtaların da bana ait olmadığı sabittir. Feramuz G. resmi makamlara çocukları sanki ben doğurmuşum gibi, anne olarak beni göstermek suretiyle tanıma işlemini yaptığı için çok üzüldüm. Maddi ve manevi olarak çok zarar gördüm. Beni zor duruma sokan ve çocukların soybağını karartan Feramuz G.’den şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BU İŞLEM MÜMKÜN DEĞİL

- Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Sanık her ne kadar suçu kabul etmemiş olsa da soybağı tesisi ve buna ilişkin nüfus kaydı oluşturulması hususu kamu düzeni ile doğrudan ilgili bir işlem olduğu görülmektedir. Gürcistan’da yapıldığı bildirilen sözleşmeye dayanılarak Türkiye’de böyle bir tescil işlemi yapılmasının mümkün olmadığı, Türk kanunlarının geçerli olduğu ülkemizde böyle bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı, buna rağmen sanığın üzerine atılı suçu, suç kastı taşıyarak işlediği anlaşılmıştır. Yonca K. ve çocuklara karşı zincirleme şekilde işlendiği değerlendirildiğinde sanığın ‘zincirleme şekilde çocuğun soybağını değiştirme’ suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.”