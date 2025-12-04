Taşındığı evdeki ilk günde çıkan yangında ağır yaralandı

Haberin Devamı

Yangın, gece yarısı Silahtarağa Mahallesi Manavgat Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaka dairede meydana geldi. Enis Kirik'in akşam saatlerinde kiracı olarak taşındığı dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜ

İhbar üzerine adrese itfaiye, doğal gaz, polis, ambulans ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRIDLI

Yangında eli, yüzü, boynu, göğsü ve ayaklarında yanıklar oluşarak ağır yaralanan Enis Kirik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"POF DİYE SES GELDİ"



Korkutan yangında sokağa dökülen vatandaşlardan biri "Pof diye ses geldi" şeklinde hayretini dile getirirken, bir vatandaş ise patlama sesi duyduklarını ifade etti.