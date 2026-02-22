Taşımalı eğitimde ‘tersine’ model... Öğrenci değil öğretmen taşınabilir

Haberin Devamı

Köylerden yaklaşık 2 milyon öğrencinin okullara taşındığını dile getiren Tekin, şunları söyledi: “Şu an yaklaşık 300 köyden öğrenciler merkez okullara taşınıyor. Ancak bu model tersine dönebilir. Yani öğrencileri değil, öğretmenleri taşıyabiliriz. Yaklaşık 2 milyon öğrenci yerine 15 bin öğretmeni taşıyabiliriz. Bu modelle öğrenci sayısı 30’un altına düştüğü için kapanma riski bulunan okullar da açık tutulabilir. Ayrıca bu sistem norm sorununa da çözüm getirilebilir. Mesela bir ortaokulda 30 öğretmen var ama haftalık ders yükü maaş karşılığını doldurmuyor. O okulu ‘A kategori merkez okul’ yapalım. Bu okula gelmek isteyen öğretmen, bölgesinde 8 okul varsa, branşıyla ilgili derslere o okullarda da girecek. Böylece haftada birkaç saat çevre okullara gider, dersini anlatır, döner.”

80 YAŞINDA 5 ÇOCUK 13 TORUN SAHİBİ... FATMA NİNE’NİN OKUMA SEVİNCİ

BARTIN’da merkez ilçeye bağlı Yıldız köyünde yaşayan Fatma Koç, okuma yazma bilmediği için günlük hayatında zorluklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine geçen yıl eylülde Halk Eğitim Merkezi’nde Yetişkin Okuma Yazma Kursu’na başvurdu. Yurtdışında yaşayan kızı tarafından çanta, defter, dosya ve kalem gibi kırtasiye ihtiyaçları karşılanan Koç, köyünden haftanın iki günü servise binerek kursa gitti ve 5 ayda okuma yazma öğrendi.

Çocukluk yaşlarında gerek maddi imkânsızlık gerekse okulun köylerine uzak olması nedeniyle okuyamadığını söyleyen Fatma Nine, hayatı boyunca okula gidememenin burukluğunu yaşadığını anlattı: “Okumamanın zorluğunu çok yaşadım. Hastaneye kendim gidemezdim, yanıma birini bulamayınca pazara bile çıkamazdım. Her işimi kendim görmek için okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Okumayı öğrendim, çok mutluyum. Kendi işimi kendim görüyorum.”

BEŞ AYDA ÖĞRENDİ

Halk Eğitim Merkezi okuma yazma öğretmeni Hüseyin Kocael de “Fatma Teyze ile haftanın iki günü ders yapıyoruz. Kendisi hiç aksatmadan, yağmur da yağsa kar da olsa imkânlarını zorlayarak kursa geliyor. Beş ayda okuma yazmayı öğrendi. Bu aslında gençlerimize örnek. Azmini hiç kaybetmedi. Her gün aynı heyecan, aynı mutlulukla okuma yazma kursuna geliyor. Okuma yazmayı öğrendikçe kendisi de şaşırıyor, mutlu oluyor” dedi.