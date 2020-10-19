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Sercan SAKAR/KAHTA(Adıyaman),(DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Taşımalı eğitim servis araçları denetlendi

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Taşımalı eğitim servis araçları denetlendi
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ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda araç şoförleri uyarıldı.

Taşıma yapan öğrenci servis araçlarında gerekli uyarıları yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Çoşkun, denetimlerin süreceğini belirtti.

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