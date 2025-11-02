Taşıma suyla dolan göl kurudu

Haberin Devamı

Manisa’da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl’de su seviyesi geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. Türkiye’nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle kurumaması için tankerlerle su taşındı. Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklar oluştu. Gölün son hali yürek yaktı.