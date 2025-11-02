×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Spil Dağı Milli Parkı#Sülüklü Göl
Taşıma suyla dolan göl kurudu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 07:00

MANİSA’da Spil Dağı Milli Parkı’nın eteklerinde yer alan, geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl bu kez tamamen kurudu.

Manisa’da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl’de su seviyesi geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. Türkiye’nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle kurumaması için tankerlerle su taşındı. Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklar oluştu. Gölün son hali yürek yaktı. 

Taşıma suyla dolan göl kurudu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
