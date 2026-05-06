Taşıdığı demir yüksek gerilim hattına temas etti: Akıma kapılarak yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 15:47

Mardin’in Derik ilçesinde, taşıdığı sera demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan S.K. (37), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi Gündoğdu mezrasında meydana geldi. Adana’dan gelen S.K., sera malzemelerini aracına yüklerken, taşıdığı demir, yüksek gerilim hattının teline temas etti.

Akıma kapılan S.K. yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.K., ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.K., buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. S.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

