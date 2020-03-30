Tasfiye Ne Demek? Tasfiye Nedir? Tasfiye Tdk Kelime Anlamı

Tasfiye Arapça kökenli olan ve Türkçeye yerleşmiş en yaygın kullanılan kelimeler arasında yer alır. Halk arasında çok fazla tercih edilmese bile özellikle iş dünyasında ya da karşılıklı farklı çalışmalarda, tasfiye çok sık öne çıkan sözcükler arasında bulunmaktadır.

Tasfiye Ne Demek?

Tasfiye kelimesi genel olarak ‘arıtma, temizleme ya da ayıklama’ şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir. Bununla beraber ayrıca değişik anlamlarda da ve konuya bağlı olarak değerlendirilebiliyor.

Tasfiye Nedir?

Tasfiye kelimesi kullanılacak alana bağlı olarak değişik anlamları üzerinden kullanılabilmektedir.

- Arıtma, ayıklama ve temizleme,

- Özleştirme, (dilde tasfiye),

- Bir ticaret kuruluşunun batması veya kapanması nedeniyle ortada kalan malın hesaplanması ve paylaşılma durumu,

- Değişik sebeplerden dolayı bir veya birden fazla kişinin işine son verme,

Bu gibi durumlar eşliğinde farklı anlamlar üzerinden tasfiye kelimesi kullanılabilir.

Tasfiye TDK Kelime Anlamı

Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinde de tasfiye kelimesi yukarıda sayılan anlamlara gelmektedir. Yani kullanılacak konuya bağlı olarak pek çok değişik anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Ancak genel olarak arıtma, batan şirketin mallarının paylaşılması veya bir kişinin işten çıkarılması olarak söylemek mümkün. Gündelik yaşamda pek çok farklı konu içinde tasfiye kelimesi değerlendirilebilir.