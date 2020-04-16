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Gündem
Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKÇİ/DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Taşeron işçilerden İBB önünde eylem

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Taşeron işçilerden İBB önünde eylem
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait bir şirkette taşeron olarak çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İBB'nin Saraçhane'deki binasındaki eylemde işçiler sosyal mesafe kuralına uydu. Eylem yapan işçilerden Ahmet Turhan " Son bir buçuk senedir. Anadolu yakasında asfalt döküm işi yapıyoruz. Son bir yıldır ana firma ödeme alamadığı için bize de ödeme yapamıyor. Haliyle bu bir zincirleme, zincirleme olduğu için bize kadar yansıyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Şu an zor durumdayız. Şu an şantiyeler kapalı durumda. Hiç bir şekilde çalışma yapamıyoruz" dedi. Bir başka işçi ise "Ben taşeron çalışanıyım. 7 aydır kiramı ödeyemiyorum. Akşam evime ekmek götüremiyorum." diye konuştu.

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