Taşdelen uğurlandı

Taşdelen için sabah saatlerinde Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde, ardından Çankaya Belediyesi’nde tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Taşdelen’in oğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Belediyene hoşgeldin. Onun yüreğinin güzelliği çevresinde olan herkese yayılırdı” dedi. Taşdelen için son tören Kocatepe Camisi’nde öğle namazının ardından yapıldı. Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda CHP milletvekili ve partili katıldı. Törenin ardından Taşdelen, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.