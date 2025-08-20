×
Tasarladığı araç sosyal medyada gündem olmuştu... Trafikten men edildi, ceza üstüne ceza yedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 16:47

Aksaray'da Fatih Mutlu'nun (50), motor ve şasi bölümünü genişletip, bilim kurgu filmlerindeki araçlar gibi modifiye ettiği otomobili, trafikten menedildi. Modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulanıp sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Mutlu’nun 100 ceza puanını doldurduğu için psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Otomobil tutkunu Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek, son 6 ay yaptığı modifiyeyle, kurgu filmlerindeki araçlara benzetti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mutlu'nun aracını trafikten menetti. Mutlu hakkında, modifiye araç kullandığı için 8 bin 306 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 100 ceza puanını doldurduğu için de psikoteknik değerlendirmeden geçmesine karar verildi.

Mutlu aracına ilişkin, ''Kendi geliştirdiğim bir araçtır. 500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü'nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum. 6 ay gece gündüz çalışarak, kendim tasarlayıp bu hale getirdim. Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum. Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi ise güçlendirilmiş şasidir'' diye konuşmuştu. 

