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Emin Bal/ŞIRNAK,(DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Taşan derelere ağ atarak, balık yakaladılar

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Taşan derelere ağ atarak, balık yakaladılar
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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, sağanak nedeniyle dereler taştı. Bölge halkı tehlikeye aldırış etmeden taşan derelere ağ atarak, balık yakaladılar.

Şırnak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dereler taştı. Derelere yakın yerlerdeki köylerde yaşayanlar, tehlikeye aldırmadan taşkın suya ağ atarak, balık yakaladı. Akıntıya kapılma riskine rağmen yer yer dizlerinin üstüne kadar suya giren kişiler, tuttukları balıkların bir bölümünü evlerine götürdü, bir bölümünü de sattı.

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